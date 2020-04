Ohne Spielkameraden in Isolation: Bulldogge leidet

Der Quarantäne-Blues hat uns mittlerweile fest im Griff. Doch nicht nur die Zwei-, auch die Vierbeiner sind davon betroffen. Wie Big Poppa, eine Bulldogge aus den USA. Nach Wochen der Einsamkeit kann er seine Gefühle nicht mehr zurückhalten und sitzt traurig auf dem Balkon. Der Schmerz steht ihm ins Gesicht geschrieben, als er in die Ferne blickt und an Zeiten denkt, in denen er von den Nachbarn gestreichelt wurde und mit den Kindern durch den Hof hetzte.