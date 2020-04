Die Salzburgerin (38) und ihre Tochter (4) waren gegen 17.50 Uhr am Zustiegweg zu einem Klettergarten in Strobl. Dabei stieg die 38-Jährige mit ihrer Tochter, an der Hand haltend, die Stufen hoch bis das Gelände immer steiler wurde und sich die beiden zur Umkehr entschlossen. Beim Abstieg rutschte die Frau plötzlich aus und riss ihre Tochter an der Hand mit. Die Frau stürzte zirka 30 Meter über das steile Waldgelände, wo sie anschließend in einem Muldenbereich zu liegen kam. Das Kind kam zirka zehn Meter oberhalb ihrer Mutter zum Liegen.