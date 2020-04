Auch der Agrana-Konzern sattelte teils um, stellt bei der Tochter Austria Juice in Kröllendorf im Bezirk Amstetten nun Sanitizer nach dem Rezept der WHO her – bis zu 40.000 Liter pro Woche. In Kanistern abgefüllt, landet das Mittel nicht nur in den eigenen Werken, sondern auch bei wohltätigen Organisationen wie der Lebenshilfe. Auch der Grundstoff wird selbst produziert, und zwar mit Ausnahmeregelung in der Agrana-Anlage in Pischelsdorf im Bezirk Tulln. Der beachtliche Ausstoß: 600.000 Liter am Tag!