Verband arbeitete„wasserdichtes“ Sicherheitskonzept aus Das Ministerium gab bereits grünes Licht. Jetzt kehren auch Österreichs Ski-Asse in eine Art von Trainings-„Normalität“ zurück. Ab Mai dürfen Matthias Mayer, Anna Veith & Co. wieder auf den Schnee zurückkehren. Die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm, die möglichen Trainingsdestinationen (wie etwa die Gletscher in Sölden, Hintertux und die Gerlosplatte im Zillertal) werden zu wahren Hochsicherheitszonen.