Erst in der letzten Woche steckte der Schlagesänger seiner Liebsten Laura Müller einen dicken Verlobungsklunker an den Finger. Wie er sich den leisten konnte? Vermutlich durch eine Kooperation. Nicht nur, dass Laura Müller auf Instagram kräftig Werbung für den Juwelier machte, gibt es dort auch ein kostengünstiges Duplikat für die Fans zu kaufen. Und die kommt bei den Fans des Paares sogar so gut an, dass der Onlinehop kurzzeitig zusammenbrach.