Die Zeit des kostenlosen Parkens ist vorbei. Ab heute wird die Parkraumbewirtschaftung in der Stadt Salzburg wieder eingeführt. Autofahrer müssen für Parktickets also wieder ins Geldbörserl greifen. Gestraft wird jedoch erst ab Donnerstag. An diesem Tag findet zum ersten Mal nach der Krise wieder die Schranne vor der Andräkirche statt.