Das gilt aber nicht für das steirische Ass Kathi Schützenhöfer. Sie wurde am Donnerstag an der Schulter operiert. „Eigentlich war es im Herbst in der Pause nach Olympia geplant. Durch die aktuelle Situation hab ich es vorverlegt. Es ist alles nach Plan verlaufen“, gibt die 26-Jährige Entwarnung. Schon heute beginnt sie mit Reha und Physiotherapie, Partnerin Lena Plesiutschnig startet das Training mit dem Nationalteam.