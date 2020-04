Eine ägyptische TV-Show hat in sozialen Netzwerken wegen der simulierten Folter und der Einschüchterung ihrer Studiogäste Kritik geerntet. In der Sendung „Ramis offiziell verrückt“ werden Gäste an einen „Geständnis“-Stuhl gefesselt, erhalten Elektroschocks und werden mithilfe eines hydraulischen Arms durch die Luft gewirbelt. In anderen Momenten wird ihnen etwa Ertrinken angedroht.