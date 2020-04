Bereits am vergangenen Mittwoch hatte die Firma wegen eines Diebstahls Anzeige erstattet. Blechrollen, Hunderte Euro wert, waren verschwunden. Es dauerte nicht lange, da musste die Polizei erneut zum Tatort eilen. Kurz vor Mitternacht hat der Firmenchef Alarm geschlagen. Per Videoüberwachung hatte er in seinem Betrieb einen Eindringling bemerkt. Als die Beamten eintrafen, stand der Wagen des mutmaßlichen Einbrechers noch in der Nähe. Das Gebäude wurde durchsucht und - der Dieb von einem Diensthund gestellt.