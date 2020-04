In Telfs ging am Sonntagnachmittag ein Überholmanöver schief: Ein einheimischer Biker (34) wollte an einem Radfahrer vor ihm vorbeiziehen, geriet aber im Laufe der folgenden Linkskurve auf das Bankett. Nach etwa 15 Metern stürzte der 34-Jährige und verletzte sich mittelschwer.