Wie sollen die in unserem System so wichtigen 24-Stunden-Betreuerinnen aus Osteuropa in Zeiten geschlossener Grenzen nach Österreich gebracht werden? Und wie können jene, die seit Wochen hier sind, einmal nach Hause? Die Bundesregierung verhandelt darüber seit Wochen mit Nachbarstaaten - teils mit überschaubarem Erfolg, wie sich nun am Beispiel Rumänien zeigte.