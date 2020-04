Denn wie das französische Internetportal „Le10Sport“ berichtet, hat Klopp letzte Woche Mbappes Vater und Berater Wilfried angerufen, ob der Sohnemann grundsätzlich Interesse an einem Wechsel zu Liverpool hätte. Hat dieser doch bisher Verhandlungen wegen des bis 2022 laufenden PSG-Vertrages doch zuletzt abgelehnt. Ob‘s etwas bringt? Fest steht: Die Konkurrenz für Klopp ist groß, auch wenn die Millionen nicht mehr ganz so locker sitzen. Schließlich soll Real nicht nur an Mbappe, sondern auch an Reds-Star Sadio Mane dran sein. Da könnte Liverpool auch ganz schnell als Verlierer dastehen.