Um die häusliche Quarantäne sinnvoll zu gestalten, tüftelt der Ischgler Haubenkoch Benjamin Parth an neuen Schmankerln: „In ganz Österreich steht die Gastronomieszene derzeit still, so auch unser Gourmetrestaurant Stüva. Im Moment koche ich also nur privat und entwickle neue Rezeptideen für die Zeit nach der Krise.“