602 Schulen müssen vorbereitet werden

Die Extra-Reinigung ist eine aufwändige Fleißaufgabe, immerhin betrifft sie in Innsbruck 700 Klassen, Turnsäle, Labors und andere Unterrichtsräume. Hochgerechnet auf alle 602 Tiroler Schulen ergibt das sehr viel Arbeit. Auch die Beschaffung von Desinfektionsmitteln, Masken und anderen Schutzmitteln für das Personal könnte so manchen Schulerhalter in Bedrängnis bringen. Innsbrucks Bildungs-Stadträtin Elisabeth Mayr ist froh, dass ihr Schulamtsleiter schon sehr früh eingekauft hat: „Die Desinfektionsspender für alle Eingänge sind da, auch 600 Flaschen Seife mit zusätzlich desinfizierender Wirkung. So viel brauchen wir sonst in einem Jahr. Aber wir haben uns eingedeckt. Würden wir jetzt bestellen, hätten wir zwölf Wochen Lieferzeit.“