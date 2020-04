Während in Wien der oberste Pflichtschulpersonalvertreter Thomas Krebs Alarm schlägt, es gebe viel zu wenig Schutzausrüstung, ist man in Salzburg gut gerüstet. Auch die rund 60 Bildungsstätten der Stadt Salzburg sind gut vorbereitet. Bereits seit Wochen wurde intensiv daran gearbeitet, genügend Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel heranzuschaffen. „Jetzt haben wir jedenfalls genug für die nächsten paar Monate“, heißt es aus dem Büro des ressortverantwortlichen Vizebürgermeisters Bernhard Auinger (SPÖ). Auch an den Schulen, bei denen es nur wenige Waschbecken gibt, hat man vorgesorgt und vermehrt Desinfektionsmittelspender aufgestellt. „Unsere Lager sind voll. Den genauen Bedarf jeder Schule werden wir ab heute ermitteln“, so Auinger.