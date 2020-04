Aber viele Wiener haben nichts mehr zu kämpfen. Die aktuellen Zahlen sind dramatisch: Mit Stand 31. März gab es um 38,9 Prozent mehr Arbeitslose (insgesamt 165.047 Betroffene) als im Vorjahr, mit den Personen in Schulungen ist die Zahl der Menschen auf Jobsuche um 30,7 Prozent gewachsen. 38,9 Prozent klingt schon schlimm genug, aber in Zahlen sind das 46.253 Arbeitslose mehr. Die neuen Statistiken, also der nächste Schock, werden am 4. Mai veröffentlicht.