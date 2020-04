Die meisten Autofahrer halten sich an die Limits

Der oberste Verkehrspolizist des Landes stellt den heimischen Autofahrern in der Corona-Krise aber generell ein gutes Zeugnis aus. „Natürlich gibt es manche, die ausnützen, dass derzeit weniger Verkehr herrscht. Aber die hat es auch schon vor Corona gegeben“, meint Widmann. Die meisten Autofahrer halten sich in der Regel etwa schon an Tempo 100 auf den Autobahnen oder an andere Verkehrsbeschränkungen.