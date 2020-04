Unterricht an Fenstertagen: „klassischer Gesetzesbruch“

In der Lehrergewerkschaft gärt es. Der Oberösterreicher Paul Kimberger, oberster Lehrergewerkschafter für Pflichtschulen, war am Wochenende kritisch auf Facebook unterwegs. Dort bezeichnete er den Etappenplan zur Schulöffnung als „weitgehend undurchführbar“ und kritisierte den Vorschlag von Minister Heinz Fassmann, auch an Fenstertagen zu unterrichten: „Ein klassischer Gesetzesbruch.“ Im Netz erntete Kimberger dafür reichlich Zustimmung.