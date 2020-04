Sportminister Werner Kogler hat in der ORF-Sendung „Sport am Sonntag“ erklärt, dass Sport-Sommercamps für Kinder und Jugendliche erlaubt werden sollen und mit den Planungen begonnen werden könne. „Ich denke schon, was die sportlichen Aktivitäten betrifft. Also keine Mannschaftsspiele, aber Trainings- und Bewegungseinheiten mit zwei Meter Abstand“, erklärte der Vizekanzler.