ine 23 Jahre alte Klagenfurterin ist am Sonntagmittag beim Springreiten mit ihrem Pferd auf einem Parcours in der Gemeinde Keutschach am See gestürzt. Das Tier hatte aus unbekannten Gründen gescheut, die junge Frau fiel aus dem Sattel. Sie erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde sie vom Rettungshubschrauber C11 ins UKH Klagenfurt geflogen, teilte die Landespolizeidirektion mit.