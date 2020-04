Seit Ende März kann Lars Haugen wieder beschwerdefrei trainieren, zu den Rotjacken zurückkehren wird der Norweger zur kommenden Spielzeit jedoch nicht: „Ich habe an keinem Ort lieber gespielt als in Klagenfurt, die Saison 2018/19 war unglaublich und ich bin sehr dankbar, dass ich dieses Jahr mit dieser Mannschaft erleben durfte. Die zweite Spielzeit war leider von meiner Verletzung überschattet, auch das Pendeln zwischen Klagenfurt und Oslo, wohin meine Familie im Sommer zurückgekehrt ist, war schwierig. Diese Zeit hat mir auch gezeigt, dass ich nicht meine beste Leistung bringen kann, wenn ich meine Frau und meinen Sohn nicht um mich habe, zumal wir uns im vergangenen Jahr ein neues gemeinsames Heim in Norwegen schufen. Schweren Herzens habe ich mich also dazu entschieden, meine Karriere in meiner Heimat fortzusetzen“, so Haugen auf der Vereinsseite.