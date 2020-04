Die Kraftstoffanlage mit insgesamt 980 Liter Diesel im Haupt- und Zusatztank sorgt für eine Reichweite von gut 3000 Kilometern. Für den Betrieb in der kalten Jahreszeit oder den kälteren Regionen der Erde ist ein beheizter Diesel-Vorfilter mit Wasserabscheider installiert. Verbrannt wird der Diesel in einem 540 PS starken Motor, der seine Kraft über eine Zwölf-Gang-Tip-Matic von ZF an alle Räder übermittelt. Dank permanentem Allradantrieb mit Längssperre, Verteilergetriebe mit Geländeuntersetzung sowie Differenzialsperren in der Vorderachse und den Hinterachsen hält dieses Fernreisemobil so schnell nichts auf. Die dritte Achse verfügt über eine Zusatzlenkung, die das 8,16 Meter lange und 3,66 Meter hohe Fahrzeug wendiger macht.