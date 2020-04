Wie das Land am Freitag bekanntgab, ist ein Bewohner eines Flüchtlingsheims in Imst am Bezirkskrankenhaus Zams positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es wurden Testungen aller weiteren 43 HeimbewohnerInnen in Imst als auch ein paar Testungen in Telfs angeordnet. Alle bisher vorliegenden 40 Ergebnisse in Imst und die vier Ergebnisse in Telfs sind negativ.