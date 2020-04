Land soll in drei Zonen aufgeteilt werden

Das Land soll Rouhani zufolge in drei Zonen aufgeteilt werden: weiß für Corona-frei, gelb für gefährdet und rot für sehr gefährdet. „Sobald eine Stadt vom Gesundheitsministerium als weiße Zone eingestuft wird, werden dort auch die heiligen Stätten wiedereröffnet und auch die Freitagsgebete dann wieder stattfinden“, so der Präsident. Wann das sein wird, ließ er offen.