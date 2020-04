„Keiner Form von Nacktheit zugestimmt“

Um solchen Methoden ein Ende zu bereiten und ihren Kolleginnen in der Branche zu helfen, erzählt sie, was genau ihr passiert ist. „Es hätte ein normales Fashion-Shooting an einer schönen Location sein sollen, auf das ich mich sehr gefreut habe“, schreibt sie. Als sie dort ankam, habe der Fotograf ihr Vorschläge für Halbnacktfotos gemacht. „Das war alarmierend, weil es nicht in der Job-Beschreibung vorgekommen ist und es auch nichts war, was ich machen wollte, deshalb habe ich das sofort abgelehnt - und das sehr klar -, und ich habe auch keiner Form von Nacktheit zugestimmt.“