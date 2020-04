Während in den meisten Ländern dieser Welt wegen der Corona-Pandemie Sportevents derzeit kein Thema sind, wird in Nicaragua vor Hunderten Zuschauern geboxt. Ein Abend mit mehreren Kämpfen zwischen lokalen Boxern fand am Samstag (Ortszeit) in einer Halle in der Hauptstadt Managua statt. Die Veranstaltung wurden sogar im Sportsender ESPN übertragen. Die Sicherheitsvorkehrungen waren allerdings groß.