Aus bisher unbekannten Gründen prallten die beiden Motorradlenker am Samstagnachmittag auf der B24, der Hochschwabbundesstraße, im Bereich Gschöder bei Mariazell frontal gegeneinander. Ein Lenker wurde in den Straßengraben geschleudert, der zweite kam am Straßenrand zu liegen.