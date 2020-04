Loren, Anderson, Muti

Die breite Rolle von Lugner am Opernball mit entsprechendem Medienhype wurde immer wieder thematisiert. In den vergangenen Jahren wurde seine Loge zwar ein wenig ins Abseits verlegt, aber er hatte stets eine zugesprochen bekommen. Einmal stand er aber bereits kurz vor dem Aus: 2011 holte Lugner die Italienerin Ruby Rubacuori zum Ball, die gerade in eine Sexaffäre rund um den italienischen Ex-Premierminister Silvio Berlusconi involviert war. Der diplomatische Fauxpas brachte die damalige Organisatorin Desiree Treichl-Stürgkh derartig in Rage, dass sie dem Baumeister schon damals keine Loge mehr geben wollte.