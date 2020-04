Sie starten mit Premieren der zehn wichtigsten Opern. Alle in Topbesetzung. Was darf man erwarten?

Es ist eine sehr hohe Anzahl von Premieren, darunter viele der meistgespielten Opern. Die Staatsoper darf nie nur die „Greatest Hits“ spielen, aber wir wollen nächste Saison eben wichtiges Kernrepertoire in neuen Inszenierungen bringen. Wobei ich die Diskussion um Regietheater ablehne. Was wäre die Alternative? Theater ohne Regie? Bei uns arbeiten in der nächsten Spielzeit viele der bedeutendsten Regisseure der Welt. Wir dürfen keine Konzerte in Kostümen bieten, aber auch bebilderte Ideologie auf der Bühne interessiert mich nicht.