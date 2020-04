Derzeit (Stand: Sonntag, 9.30 Uhr) gelten 12.282 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, in Österreich wieder als genesen. Immer weniger Personen sind aktiv an der vom Erreger ausgelösten Lungenseuche erkrankt, und auch die Zahl der Covid-19-Patienten in den Spitälern geht weiter zurück.