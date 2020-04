Wunsch geht in Erfüllung

Katherine Schwarzenegger ist seit Juni 2019 mit dem „Guardians of the Galaxy“-Star Chris Pratt verheiratet. Der 40-Jährige hat bereits einen siebenjährigen Sohn namens Jack aus seiner Ehe mit der Schauspielerin Anna Faris. Er schwärmte in der Vergangenheit immer wieder von den Mutterqualitäten seiner Frau Katherine und sagte unter anderem: „Sie hat mein Leben in so vielen Bereichen verbessert. Mein Herz, meine Seele, mein Sohn sind alle sicher bei ihr. Sie ist eine großartige Stiefmutter.“

Für die Tochter von Arnold Schwarzenegger ist es das erste Kind.