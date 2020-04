Die Online-Diskussion fand auf den Tag genau 100 Jahre nach einem aufsehenerregenden wissenschaftlichen Duell statt. Am 26. April 1920 diskutierten die US-Astronomen Heber Curtis und Harlow Shapley im Smithsonian Museum of Natural History in Washington die Frage, ob die Sonne in der Mitte der Milchstraße ist und ob es weitere Galaxien im Universum gibt. Heute weiß man, dass die Zahl der Galaxien in die Milliarden geht - und dass sich unser Stern in einem Seitenarm der Milchstraße befindet, fernab des Zentrums.