Wegen der Coronavirus-Pandemie wird nun auch in Tadschikistan die Fußball-Saison unterbrochen. Wie der nationale Verband am Samstag mitteilte, werde die Spielzeit nach den für Sonntag angesetzten Partien bis zum 10. Mai ausgesetzt. Dies erfolge im Einklang mit den Maßnahmen der Regierung, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, hieß es in der Erklärung.