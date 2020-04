Warten, was die Regierung plant

Anders sieht die Lage beim Schwarzlsee in „GU“ aus. „Wir hoffen inständig, ab 15. Mai öffnen zu dürfen“, sagt Klaus Leutgeb, der das Schwarzl-Freizeitzentrum betreibt. Platz zum Abstand halten gibt es dort genug, sichert er zu. „Wir haben alle Vorkehrungen getroffen und stehen in den Startlöchern.“ Nun heißt es warten, was die Regierung als Nächstes vorhat.