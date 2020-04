Neue Abläufe testen

In Deutschland rät der langjährige Nationalmannschaftsarzt Tim Meyer im Falle einer Fortsetzung der Saison, das erarbeitete Konzept in einem Probelauf durchzuspielen - was in Österreich bei den Vorbereitungsspielen passieren könnte. Naheliegend ist die Variante, dass Klubs aus der Meister-Gruppe gegen jene aus der Qualifikationsgruppe testen, da man sich in dieser Saison nicht mehr um Punkte auf dem Rasen gegenübersteht.