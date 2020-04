Privatzug auf Satellitenbildern aufgetaucht

Inmitten der Spekulationen wurde dann der Privatzug des nordkoreanischen Machthabers auf Satellitenaufnahmen in einem Badeord im Osten des Landes gesichtet. Der Zug habe am 21. und am 23. April in einem für die Kim-Familie reservierten Bahnhof in Wonsan gestanden, meldete die renommierte US-Website 38 North in der Nacht auf Sonntag.