Am Standpunkt der Festspiele hat sich auch nach der Pressekonferenz von Haslauer nichts geändert: Ihnen sagen derzeit weder Zu- noch Absagen zu. „Es gibt keine fixe Zusage“, sagt Festspielpräsidentin Rabl-Stadler. Die Gesundheit stehe an erster Stelle. Wenn die es ermögliche, wäre auch der Landeshauptmann froh, wenn die Festspiele heuer ein „künstlerisches Signal“ senden könnten, so Rabl-Stadler weiter. „Wie dieses Signal ausschaut, müssen wir selbst bestimmen.“