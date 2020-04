Edtstadler: Kein Regierungsübereinkommen vorgesehen

Edtstadler reagierte am Samstagabend verwundert auf die Aussagen aus Rumänien. Die rumänische Bahn habe von sich aus angeboten, den Transport durchzuführen, und sei seit zwei Wochen mit den ÖBB darüber in Verhandlung, wie so ein Korridorzug umgesetzt werden könne, heißt es in einer Stellungnahme gegenüber der APA aus Edtstadlers Büro. Auch bei den bereits durchgeführten Transportflügen für Betreuerinnen sei kein Regierungsübereinkommen vorgesehen gewesen, wie dies Bode für die Zugfahrten einfordere.