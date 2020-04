„Ich mache zwei Stunden Konditionstraining, eine Stunde lang bin ich am Fahrrad und eine am Laufband, dann hebe ich ein paar leichte Gewichte mit 300 Wiederholungen“, erklärt Tyson in seinem Podcast „Hotboxin“ mit Rapper T.I. Aber das reicht noch nicht. Es folgt auch noch ein tägliches Box-Training über eine halbe Stunde, das es offenbar in sich hat. „Ich schlage ein paar Kombinationen, aber ich habe Schmerzen, als ob mich drei Jungs verprügelt hätten“, so Tyson.