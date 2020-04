Verheerende Waldbrände toben rund um das ukrainische AKW Tschernobyl. Sie machen auf gespenstische Art sichtbar, wie gefährlich die Kernenergie und ihre Hinterlassenschaften für Mensch und Natur sind. Indes wird in der Slowakei weiter am Schrottmeiler Mochovce gepfuscht - die „Atomuhr“ an unserer Grenze tickt!