„Der Handel ist in Graz nahezu explodiert“, sagt Oberstleutnant Gerhard Lachomsek, der Leiter des Kriminalreferats des Stadtpolizeikommandos in der Murmetropole, begonnen hat das aber schon im Vorjahr. Der Handel im so genannten Darknet blüht aber durch die Corona-Krise jetzt noch einmal richtig auf.