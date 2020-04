Preisschlacht in der Hotellerie

Auch auf dem Boden wirkt sich weniger Auslastung aus. In der Hotellerie geht Michaela Reitterer von einer Preisschlacht aus, weil ausländische Gäste ausbleiben. „Kein Hotel wird in diesem Sommer Gewinn machen. Jedes, das aufsperrt, macht das für seine Mitarbeiter, seine Gäste und als Investition in die Zukunft“, so die Präsidentin der Hoteliervereinigung.