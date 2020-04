Freitag, der 13., im März des heurigen Jahres. Der Tag, an dem die Schulen in Österreich das letzte Mal regulär offen hatten. Der Tag, an dem Tausende Arbeitnehmer ihr Büro räumen und auf Homeoffice umstellen mussten. Und auch der Tag, an dem bei Bernhard Gitl, Chef der Farina-Mühle mit Sitz in Raaba bei Graz, die Telefone heiß liefen: „Schon Ende Februar, als die Situation ein bisschen kritischer wurde, haben wir eine größere Nachfrage nach unseren Produkten gespürt. Aber was sich dann abgespielt hat, als das große Maßnahmenpaket verkündet wurde, das kann man sich gar nicht vorstellen“, erinnert sich der Oststeirer an den „Tag X“.