Ab wann der erste Flieger der Billigfluglinie wieder am Flughafen aufsetzt, wollte die Airline am Freitag noch nicht verraten. Auch Austrian Airlines lässt die Rückkehr noch offen – bis 17. Mai wird vorerst nicht geflogen. Fix ist: „Wir glauben nicht, dass ab Juli die Welt wieder ist, wie sie vorher war. Auch wenn manche Fluglinien ab Juni wieder fliegen“, so Ganghofer, die bei Wiederaufnahme nur mit vier Fliegern pro Woche rechnet. Gewöhnlich steuern 25 Flieger pro Tag den Airport an. „Wir müssen uns auf den sehr mäßigen Flugverkehr einstellen. Ohne Kurzarbeit werden wir nicht weiterarbeiten können“, so Ganghofer.