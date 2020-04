Ich glaube, dass weniger Geld im Markt sein wird, die Vereine sich genau überlegen müssen, was sie machen. Gewisse Transfers werden nicht mehr drin sein. Gute Spieler werden aber immer ihren Markt haben. Wir müssen unsere Jungs daher gut weiterentwickeln, dann wird das weiter funktionieren. Die aktuelle Situation wird aber natürlich auch an uns nicht spurlos vorübergehen. Wir sind aber nicht auf schnelle Erlöse angewiesen, weil wir in den letzten Jahren gut gewirtschaftet haben.