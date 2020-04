Der achte Lehrgang startet am 31. August

Am 31. August startet der mittlerweile achte Lehrgang an der Volkshochschule in Innsbruck. Fünf Wochen Intensivseminare warten auf die Teilnehmer. Nicht mehr als zwölf Bewerber werden aufgenommen, damit jeder Kandidat bestens betreut werden kann. Die Ausbildung umfasst u.a. Print- und Onlinejournalismus, Rundfunk und Pressearbeit für verschiedene Institutionen.