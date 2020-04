In Tirol ernährt sich das Tier von Wurzeln und Kräutern, in der Steiermark genießt es Äpfel und Wacholder – schließlich lässt es sich in Niederösterreich nieder, wo Trauben und Safran auf dem Menü stehen. Basierend auf dieser Legende schufen der Tiroler Sommelier Christian Auer, der Winzer Clemens Strobl aus Niederösterreich und der Steirische Edelbrenner David Gölles die Dry Gin-Serie „Wacholderbär“.