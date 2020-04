„Ich verlange keine Storno-Gebühren“

Auch was Stornierungen betrifft will der Landwirt in Hüttschlag flexibel bleiben. „Ich verlange keine Storno-Gebühren. Die Gäste müssen nur eine Woche vorher Bescheid geben, ob sie kommen oder nicht. Planen kann jetzt schließlich niemand langfristig“, so Huttegger. Der Familienvater sieht die momentane Situation aber durchaus als Chance: „Durch die Krise müssen wir lernen, wieder kleiner zu denken, uns auf das Wesentliche besinnen. Die jetzige Zeit hat also auch Potential!“