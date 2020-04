Lebensmittelhändler, Drogerien, Bäckereien, Trafiken, Banken, Post, sowie Apotheken durften „durchmachen“ - aber sonst? War Zwangspause angesagt! Seit Mitte März sind die Einkaufszentren zu stark beruhigten Zonen verkommen. Am Samstag kehrt aber so etwas wie Normalität zurück. Mit Ausnahme der Gastronomie-Betriebe sind dann wieder alle Geschäfte geöffnet. „Die Vorfreude auf die Wiedereröffnung ist unendlich groß. Die Geschäfte werden noch herausgeputzt, viele sehen wie neu aus“, schwärmt Stefan Rutter, zu dessen mit Christian Harisch geführter Gruppe das Hey! Steyr, das Welas in Wels und das „Pro“ in Linz gehören.