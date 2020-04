„Grenzt an eine Verarsche“

Deutlich wurde auch die Bad Ischlerin Hannah Lux, die mit Partnern zwei Generationen-Kaffeehäuser namens Vollpension in Wien führt: „Was im Rahmen der wirtschaftlichen Maßnahmen für kleine und mittlere Unternehmen abgezogen wird, grenzt an eine Verarsche.“ Sie berichtet vom 12-seitigen „Antrags-Wahnsinn“ für die Kurzarbeit: „Rasch und unbürokratisch hat’s geheißen, sorry Leute, das war wohl nix.